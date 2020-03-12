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Real Madrid'de koronavirüs vakası! Karantinaya alındı
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020
Real Madrid Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları karantinaya alındı.
Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Real Madrid Basketbol takımından geldi. Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.
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