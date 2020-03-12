12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'de koronavirüs vakası! Karantinaya alındı

Real Madrid'de koronavirüs vakası! Karantinaya alındı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları karantinaya alındı.

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber takımından geldi. Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.

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