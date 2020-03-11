11 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

’da nefes kesecek maç! , sahasında ’ü ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Borussia Mönchengladbach’ın Köln karşısında hedefi 3 puan almak. Borussia Mönchengladbach’ın sahasında oynanacak maç koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak. Borussia Mönchengladbach-Köln arasındaki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…

Avrupa Ligi'nde 'e yenilerek kupa dışına itilen , gelecek sezonun planlarını yapıyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar ligi'nde yer almak isteyen Alman ekibi mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. 'ü ağırlayacak olan Borussia Mönchengladbach, karşılaşmaya seyircisinden mahrum olarak çıkacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç 20:30'da başlayacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek.

Donk'tan Fatih Terim'e Koronavirüs tedbiri haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Açıklama geldi! Manchester City-Arsenal Maçı Ertelendi mi? Seyircisiz mi oynanacak? Açıklama geldi! Manchester City-Arsenal Maçı Ertelendi mi? Seyircisiz mi oynanacak?
Koronavirüs Mesut'u da etkiledi! Koronavirüs Mesut'u da etkiledi!
Federasyondan flaş koronavirüs açıklaması: Sezon tamamlanamayabilir Federasyondan flaş koronavirüs açıklaması: Sezon tamamlanamayabilir
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör