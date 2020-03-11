Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga’da nefes kesecek maç! Borussia Mönchengladbach, sahasında Köln’ü ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Borussia Mönchengladbach’ın Köln karşısında hedefi 3 puan almak. Borussia Mönchengladbach’ın sahasında oynanacak maç koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak. Borussia Mönchengladbach-Köln arasındaki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…
UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul Başakşehir'e yenilerek kupa dışına itilen Borussia Mönchengladbach, gelecek sezonun planlarını yapıyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar ligi'nde yer almak isteyen Alman ekibi mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Köln'ü ağırlayacak olan Borussia Mönchengladbach, karşılaşmaya seyircisinden mahrum olarak çıkacak.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya Bundesliga'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç 20:30'da başlayacak.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya Bundesliga'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...