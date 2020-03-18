18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventuslu futbolcu Matuidi: Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde

Koronavirüse yakalanan Matuidi'den açıklama
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Serie A takımlarından 'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise , koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım" açıklamasını yaptı.


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