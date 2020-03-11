Ryan Donk'tan Fatih Terim'e Koronavirüs selamı

Süper Lig'de 26. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim, antrenmana katılan oyuncularla tokalaşırken Ryan Donk ise tecrübeli teknik adama "Koronavirüs selamı" verdi. İşte o görüntüler...