Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'den forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, gündeme dair açıklamalarda bulundu. TRT World'e konuşan başarılı oyuncu, Bundesliga'nın ve EURO 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmesinden, evinde nasıl zaman geçirdiğine dair birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Werder Bremen'in milli futbolcusu Nuri Şahin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ile Alman Futbol Ligi Bundesliga'nın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi kararını değerlendirdi.

"EURO 2020'NİN ERTELENMESİ DOĞRU BİR KARAR"

Şahin, "Bundesliga'nın ertelendiğini öğrenmek benim için garip bir duyguydu açıkçası. Çünkü bu dönemlerde sürekli futbol maçları yapmaya alışmışız. Ama bize bu kararın neden olduğunu açıkladılar ve yapılması gerekenin bu olduğunu anladık. Almanya Futbol Federasyonu bize evde kalmayı tavsiye etti. En basit şekilde böyle ifade edebilirim. Ailemiz, arkadaşlarımız, görüştüğümüz insanlar var. Evde kalmalıyız ve yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Kulüpten bize verilen bireysel çalışma programlarımız var ve bununla da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evde koşu bandı ve benzeri spor aletlerimizle çalışıyoruz. Bu şekilde formumuzu korumaya uğraşıyoruz. EURO 2020'nin ertelenmesi kesinlikle doğru bir karardı. Sağlık en önemli şeydir" diye konuştu.

"KENDİMİZE, ETRAFIMIZA VE ÇEVREMİZE ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Futbolun bekleyebileceğini ve futbolcu sağlığının çok daha önemli olduğunu vurgulayan milli futbolcu, şöyle konuştu:

"Futbolcular olarak bizim de durmamız gerekiyordu, doğru karardı. Tüm futbolcuların ailesi ve arkadaşları var. Futboldan daha önemli şeyler olduğunu söyleriz bazen, bu da o zamanlardan biri. Kendimize, etrafımıza ve çevremize çok dikkat etmeliyiz. Bu salgın döneminde birçok şey öğreneceğiz. Bazıları küçük şeyler. Sahip olduğumuz zamana şükretmeyi mesela. İşim gereği sürekli yolda olan biriydim, şimdi 7/24 ailemleyim ve onlarla küçük şeyler yapıp oyunlar oynuyoruz. Dün çocuklarımla bir masa oyunu oynadım ve onlarla bunu en son ne zaman yaptığımı bile hatırlamıyordum. Kitaplar okuyoruz, çocuğumla İspanyolca kelimeler çalışıyoruz, evde kalıyoruz ama kendimizi izole etmiyoruz. Sevdiklerimizle görüntülü konuşmalar yapıyoruz."

DİĞER