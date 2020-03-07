Valbuena’ya yeni kontrat

Olympiakos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi.

Olympiakos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi. Eski Fenerbahçeli Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 gol+21 asistlik muhteşem bir grafik çizdi.

DİĞER