Mikel Arteta ve Paulo Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19, spor dünyasına da kabus gibi çöktü. Dünyanın birçok ülkesinde ligler maçları erteleme ve seyircisiz oynama kararı alırken, futbol dünyasının tanınmış simalarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Pek çok dev kulüpten futbolcular kontrol amaçlı karantinaya alınırken en son Juventus'un 25 yaşındaki savunmacısı Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Bu isimlere yenileri Premier Lig ve Serie A'dan eklendi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken Arsenal Kulübü tüm tesislerin kapatıldığını ve oyuncuların bireysel olarak karantinaya alındığını duyurdu.
JUVE'YE İKİNCİ KÖTÜ HABER
Öte yandan, Serie A devi Juventus'a ikinci kötü haber de Paulo Dybala'dan geldi.
El Nacional'in haberine göre, Daniele Rugani'nin ardından Arjantinli yıldız Dybala da koronavirüse yakalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...