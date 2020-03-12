13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mikel Arteta ve Paulo Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Futbol dünyası şokta! Test sonucu pozitif çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19, spor dünyasına da kabus gibi çöktü. Dünyanın birçok ülkesinde ligler maçları erteleme ve seyircisiz oynama kararı alırken, futbol dünyasının tanınmış simalarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Pek çok dev kulüpten futbolcular kontrol amaçlı karantinaya alınırken en son Juventus'un 25 yaşındaki savunmacısı Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Bu isimlere yenileri ve Serie A'dan eklendi. Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken Arsenal Kulübü tüm tesislerin kapatıldığını ve oyuncuların bireysel olarak karantinaya alındığını duyurdu.



JUVE'YE İKİNCİ KÖTÜ HABER

Öte yandan, Serie A devi Juventus'a ikinci kötü haber de Paulo Dybala'dan geldi.

El Nacional'in haberine göre, Daniele Rugani'nin ardından Arjantinli yıldız Dybala da koronavirüse yakalandı.

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