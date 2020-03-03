03 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan koronovirüs önlemi! Maçlar ertelenirse...

UEFA'dan koronovirüs önlemi! Maçlar ertelenirse...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 Giriş Tarihi: 03.03.2020

, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenme olasılığına karşı yeni bir takvim çalışması başlattığını duyurdu.

'nın başkenti Amsterdam'da sona eren 44. Kongresi'nde konuşan kurumun genel sekreteri Theodore Theodoridis, Avrupa'da hızla yayılan salgın nedeniyle organizasyonlarının ertelenmesi olasılığı göz önüne alınarak, yeni bir takvim üzerinde çalışacak bir grup kurulduğunu belirtti.

Toplantıya katılan Başkanı Gianni Infantino ise salgının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililerle birçok ortak çalışma yürüttüklerini ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

nedeniyle liglerin 23 Mart'a kadar ertelendiği 'nin futbol federasyonu başkanı Dominique Blanc, salgına karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini savunarak, "Koronavirüs, futbol kurumlarını ve profesyonel futbolu sekteye uğratabilecek boyutlara ulaşabilir." uyarısında bulundu.

Salgın nedeniyle 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) son iki haftada birçok lig maçı ertelenirken, UEFA 'nde Inter ile Ludogorets arasındaki karşılaşma, seyircisiz oynanmıştı.

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