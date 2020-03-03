03 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan Merih Demiral hamlesi!

Juventus'tan Merih Demiral hamlesi!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 Giriş Tarihi: 03.03.2020

Milli futbolcumuz , Roma ile oynanan mücadelede sakatlanmış ve bu sezonu kapattığı açıklanmıştı. Tedavi sürecinin devam ettiği 21 yaşındaki oyuncu için yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

'ın 'taki geleceği belli oldu. İtalyan devine olduktan sonra kısa zamanda formayı kapan ve gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez isimleri arasına adını yazdıran yıldız futbolcu, talihsiz bir sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Juventus, Merih'le ilgili kararını verdi ve transfer teklifleri alan Merih Demiral takımdan gönderilmeyecek.

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Merih Demiral'ı takımda tutma kararı aldı. Genç futbolcuyla yaz aylarında yeni bir sözleşme yapılması planlanıyor. Merih Demiral'ın geleceğiyle ilgili kafasında soru işaretleri olmamasını isteyen Juventus'un, yaz ayında yeni bir anlaşmayla milli futbolcuyu gelecek yıllarda da kadrosunda tutmak istediğini göstermek istiyor. Juventus, Merih Demiral'ı kiralık olarak göndermeyi de düşünmüyor.


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