Portsmouth 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. tur karşılaşmasında Portsmouth sahasında Arsenal'i ağırladı. 'Topçular' mücadeleyi 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. tur mücadelesinde Portsmouth sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Arsenal, ilk yarının uzatma dakikalarında Sokratis'in attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 51. dakikada Nketiah'ın bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Arsenal bir üst tura çıkan ekip oldu.

DİĞER