03 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Portsmouth 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU

Arsenal çeyrek finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2020

() 5. tur karşılaşmasında Portsmouth sahasında 'i ağırladı. 'Topçular' mücadeleyi 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

() 5. tur mücadelesinde Portsmouth sahasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Arsenal, ilk yarının uzatma dakikalarında Sokratis'in attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 51. dakikada Nketiah'ın bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Arsenal bir üst tura çıkan ekip oldu.

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