02 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA organizasyonların yapılacağı statları açıkladı

UEFA ev sahibi statları açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

; 2022'de oynanacak  finali, ve finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali'nin statlarını açıkladı.

UEFA'nın bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara göre, bu finallerin oynanacağı statlar şu şekilde:

- 2022: Puskas Arena - Budapeşte/Macaristan
- UEFA 2022: Juventus Stadyumu - Torino/İtalya
- UEFA 2022: Helsinki Olimpiyat Stadyumu - Helsinki/Finlandiya
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2023: PSV Stadyumu - Eindhoven/Hollanda
- UEFA Süper Kupa 2023: Kazan Arena - Kazan/Rusya

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