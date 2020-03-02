UEFA organizasyonların yapılacağı statları açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting'i 4-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Temsilcimiz aldığı bu galibiyetle de ülke puanına katkıda bulundu. Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında ise son durum şöyle oluştu...