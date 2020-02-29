29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 3-1 Southampton | MAÇ SONUCU

West Ham galibiyet hasretini bitirdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

İngiltere 'in 28. haftasında sahasında Southampton'ı Bowen, Haller ve Antonio'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek 7 maç aradan sonra galip geldi.

'in 28. haftasında ile Southampton, Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Londra ekibi rakibini 15. dakikada Jarrod Bowen, 40. dakikada Sebastian Haller ve 54. dakikada Michail Antonio kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 31. dakikada Michael Obafemi kaydetti.

West Ham, bu sonuçla puanını 27'ye çıkararak 16. sıraya yükseldi. Southampton ise 34 puanla 13. sırada kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında West Ham United, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de deplasmanına konuk olacak. Southampton ise aynı gün ve aynı saatte sahasında 'ı ağırlayacak.

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