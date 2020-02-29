West Ham United 3-1 Southampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında West Ham United sahasında Southampton'ı Bowen, Haller ve Antonio'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek 7 maç aradan sonra galip geldi.
Premier Lig'in 28. haftasında West Ham United ile Southampton, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Londra ekibi rakibini 15. dakikada Jarrod Bowen, 40. dakikada Sebastian Haller ve 54. dakikada Michail Antonio kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 31. dakikada Michael Obafemi kaydetti.
West Ham, bu sonuçla puanını 27'ye çıkararak 16. sıraya yükseldi. Southampton ise 34 puanla 13. sırada kaldı.
Premier Lig'in 29. haftasında West Ham United, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de Arsenal deplasmanına konuk olacak. Southampton ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
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