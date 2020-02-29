PSG 4-0 Dijon | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 27. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Dijon'u Sarabia, Mbappe (2) ve Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligi'nin 27. haftasında PSG ile Dijon, Parc des Princes'te kozlarını paylaştı. Paris ekibi, rakibini 3. dakikada Pablo Sarabia, 47 ve 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe ve 76. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle 4-0 mağlup ederek bu sezonki 22. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 68'e yükselten Paris Saint-Germain, en yakın takibi Marsilya'nın 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Dijon ise 27 puanla 17. sırada kaldı.

Ligue 1'in 28. haftasında PSG, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 19.30'da RC Strasbourg deplasmanına konuk olacak. Dijon ise aynı gün TSİ 22.00'de Toulouse'u konuk edecek.





DİĞER