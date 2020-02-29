29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 4-0 Dijon | MAÇ SONUCU

PSG Dijon'u 4 golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Ligue 1'in 27. haftasında Saint-Germain, sahasında Dijon'u Sarabia, Mbappe (2) ve Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligi'nin 27. haftasında ile Dijon, Parc des Princes'te kozlarını paylaştı. ekibi, rakibini 3. dakikada Pablo Sarabia, 47 ve 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe ve 76. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle 4-0 mağlup ederek bu sezonki 22. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 68'e yükselten Paris Saint-Germain, en yakın takibi Marsilya'nın 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Dijon ise 27 puanla 17. sırada kaldı.

Ligue 1'in 28. haftasında PSG, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 19.30'da RC Strasbourg deplasmanına konuk olacak. Dijon ise aynı gün TSİ 22.00'de Toulouse'u konuk edecek.


Liverpool'un tarihi yürüyüşü sona erdi | ÖZET İZLEYİN haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool'un tarihi yürüyüşü sona erdi | ÖZET İZLEYİN Liverpool'un tarihi yürüyüşü sona erdi | ÖZET İZLEYİN
Ozan Kabak sakatlandı Ozan Kabak sakatlandı
Lazio maç fazlasıyla lider Lazio maç fazlasıyla lider
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör