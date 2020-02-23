23 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Koronavirüs futbolu da vurdu! İtalya'da...

Koronavirüs futbolu da vurdu! İtalya'da...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'da nedeniyle Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo maçları ertelendi.

'da üç karşılaşma ertelenirken, cumartesi günü de 'de oynanması beklenen bir karşılaşma ertelenmişti.

Serie B'deki Ascoli-Cremonese karşılaşması vakalarının görüldüğü ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmişti.

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