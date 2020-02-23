Koronavirüs futbolu da vurdu! İtalya'da...

İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo maçları ertelendi.

İtalya Serie A'da üç karşılaşma ertelenirken, cumartesi günü de Serie B'de oynanması beklenen bir karşılaşma ertelenmişti.

Serie B'deki Ascoli-Cremonese karşılaşması koronavirüs vakalarının görüldüğü ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmişti.

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