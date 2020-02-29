29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bournemouth 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU

Chelsea deplasmanda puan kurtardı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

İngiltere 28. hafta mücadelesinde deplasmanda 'a konuk oldu. Maviler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve bir puana razı oldu.

'in 28. haftasında , Vitality Stadı'nda 'un konuğu oldu.

TSİ 18.00'de başlayan karşılaşmanın 33. dakikasında 'yla 1-0 öne geçen Chelsea'ye Bournemouth önce 54'te Lerma'yla sonra da 57'de King'le cevap verdi.

Maviler'de bir puanı kurtaran isimse 85. dakikada tekrar sahneye çıkan Marcos Alonso oldu: 2-2.

Bu sonucun ardından, ligin 4. sırasında bulunan Chelsea 45 puana, 17. sıradaki Bournemouth ise 27 puana yükseldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
West Ham galibiyet hasretini bitirdi West Ham galibiyet hasretini bitirdi
Mainz 2 maç aradan sonra galip Mainz 2 maç aradan sonra galip
B. Dortmund tek attı 3 aldı | ÖZET İZLEYİN B. Dortmund tek attı 3 aldı | ÖZET İZLEYİN
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör