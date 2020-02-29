29 Şubat 2020, Cumartesi
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Bu sonucun ardından, ligin 4. sırasında bulunan Chelsea 45 puana, 17. sıradaki Bournemouth ise 27 puana yükseldi.
Bournemouth 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020
İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Chelsea deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Maviler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve bir puana razı oldu.
Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, Vitality Stadı'nda Bournemouth'un konuğu oldu.
TSİ 18.00'de başlayan karşılaşmanın 33. dakikasında Marcos Alonso'yla 1-0 öne geçen Chelsea'ye Bournemouth önce 54'te Lerma'yla sonra da 57'de King'le cevap verdi.
Maviler'de bir puanı kurtaran isimse 85. dakikada tekrar sahneye çıkan Marcos Alonso oldu: 2-2.
Bu sonucun ardından, ligin 4. sırasında bulunan Chelsea 45 puana, 17. sıradaki Bournemouth ise 27 puana yükseldi.
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