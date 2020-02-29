29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih'ten "koronavirüs" tedbiri

Bayern Münih'ten koronavirüs tedbiri
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

ekiplerinden , koronavirüse yakalanma ihtimalinden dolayı futbolcularını ve teknik ekibini, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmaması ve selfie çektirmemesi yönünde uyardı.

Koronavirüs nedeniyle futbol maçlarının çeşitli ülkelerde ertelenmesinin ardından kulüplerle de bu konuda önlem almaya başlamış durumda. ekiplerinden de futbolcularını korumak adına bu konuda bir adım attı. Alman ekibi, futbolcuların ve teknik ekibin, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmasını ve selfie çektirmesini yasakladığını açıkladı. Bayern Münih, Münih şehrinin sağlık departmanıyla sürekli temas halinde olduklarını vurgularken, taraftarlarından da bu konuda anlayış beklediğini vurguladı.
ekiplerinden da tesislerde el sıkışmayı yasaklarken, oyunculara kullanmaları için el jeli tedarik ettiklerini açıkladı. Bir diğer İngiliz kulübü da el sıkışmayı yasaklayan kulüpler arasında bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Newcastle United Menajeri Steve Bruce, "Burada her gün el sıkışmak bir ritüel durumunda ama bunu doktorumuzun tavsiyesi ile durdurmuş bulunmaktayız" dedi.

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