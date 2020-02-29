Bayern Münih'ten "koronavirüs" tedbiri
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, koronavirüse yakalanma ihtimalinden dolayı futbolcularını ve teknik ekibini, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmaması ve selfie çektirmemesi yönünde uyardı.
Koronavirüs nedeniyle futbol maçlarının çeşitli ülkelerde ertelenmesinin ardından kulüplerle de bu konuda önlem almaya başlamış durumda. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih de futbolcularını korumak adına bu konuda bir adım attı. Alman ekibi, futbolcuların ve teknik ekibin, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmasını ve selfie çektirmesini yasakladığını açıkladı. Bayern Münih, Münih şehrinin sağlık departmanıyla sürekli temas halinde olduklarını vurgularken, taraftarlarından da bu konuda anlayış beklediğini vurguladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United da tesislerde el sıkışmayı yasaklarken, oyunculara kullanmaları için el jeli tedarik ettiklerini açıkladı. Bir diğer İngiliz kulübü Newcastle United da el sıkışmayı yasaklayan kulüpler arasında bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Newcastle United Menajeri Steve Bruce, "Burada her gün el sıkışmak bir ritüel durumunda ama bunu doktorumuzun tavsiyesi ile durdurmuş bulunmaktayız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...