28 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia koronavirüsten dolayı basın toplantılarını iptal etti

Valencia'dan koronavirüs tedbiri!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2020

'nın Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla basın toplantılarını iptal ettiğini duyurdu.

Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal ve yerel yönetimlerdeki sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda salgına karşı tedbirler artırılarak, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarını riske atabilecek kamuya açık her türlü toplantının iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Valencia, yeni bir karara kadar A takımın maçları öncesi ve sonrasındaki tüm basın toplantılarının iptal edildiğini bildirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden bir İspanyol gazetecide koronavirüs tespit edilmişti. Valencia Kulübü, maç için Milan'a giden tüm taraftarlarına ve kulüp çalışanlarına da olası bir yüksek ateşte, hemen yetkililere haber verip başkaları ile temas kurmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu arada 'da 1. ve 2. futbol kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kumunun başkanı Javier Tebas, "Maçlar seyircisiz de oynansa, ertelense de önemli olan ligin normal sürede tamamlanmasıdır. Sezonu yarıda kesersek bu sorun olur. " dedi.

Tebas, koronavirüs salgınına karşı ne tür önlemler almaları gerektiğiyle ilgili ön toplantılar yaptıklarını açıkladı.

Öte yandan, Valensiya kentinde mevcut durumda 8 koronavirüs vakası bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama
Manchester City CAS'a başvurdu! Manchester City CAS'a başvurdu!
Bayern Münih'te Lewandowski şoku! Bayern Münih'te Lewandowski şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör