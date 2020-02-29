29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Özil ayrılmayacak

Özil ayrılmayacak
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun sözleşmesini tamamlayana kadar 'den ayrılmayacağını açıkladı.

Söğüt, "Mesut'un hala 15 ayı var. Sözleşmesinin sonunda 32 yaşında olacak. 2-3 yıl daha üst düzey futbol oynayabilir. yeni teklif vermezse kalmaz. Onu en üst düzeye çıkarmam ve en iyi sözleşmeyi almam gerekiyor" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Norwich City tek golle kazandı! Norwich City tek golle kazandı!
Salzburg kupaya veda etti! Salzburg kupaya veda etti!
Atamer imzaladı Atamer imzaladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör