29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cenk Tosun açıkladı! Türkiye'ye geri dönecek mi?

Cenk Tosun açıkladı! Türkiye'ye geri dönecek mi?
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

takımlarından 'ta forma giyen , Premier Lig'in 'deki yayıncısı S Sport'a konuştu.

Devre arasında Everton'dan, sezon sonuna kadar 'a kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

"Öncelikle 'ta oynamak benim çocukluk hayalimdi. 'e gelmemdeki en büyük etken Beşiktaş'tı. Sonrasında Everton'a geldim. Çok güzel günlerim geçmesine rağmen hoca değişiklikleri beni etkiledi ve Palace'ın yolunu tuttum. Burada bana verilen şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Şu an için 'ye dönme planım yok. Avrupa'da kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Burada her anlamda kendinizi geliştiriyorsunuz."

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"İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

"Premier Lig'deyim ve burada işimi çok severek yapıyorum. EURO 2020 finalleri olacak. EURO 2016'da oynamıştım. Futbolcu olduğunuzu böyle turnuvalarda anlıyorsunuz. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Elemelerdeki başarılı performansımızı yakalayıp, bunun üstüne de çıkabilirsek çok iyi işler yapabileceğimize inanıyorum."

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