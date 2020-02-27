27 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.02.2020

, yeni sezonda kiralık oyuncu transferinde değişikliğe gitti. 'nin Zürih kentinde FIFA'nın yaptığı toplantı sonrası kiralık transferiyle ilgili bazı sınırlamalar getirildiği açıklandı.

Buna göre 2020'nin Haziran ayıyla birlikte geçilecek yeni sistemde, 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 oyuncuya izni verilecek. 2022/23 sezonu sonunda ise bu rakam 6'ya düşürülecek. 2022/23 ile birlikte iki kulüp arasında ise kiralamada 3'er oyuncuya izin hakkı verilecek.

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