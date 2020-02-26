26 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City CAS'a başvurdu!

Manchester City CAS'a başvurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Geçtiğimiz günlerde 'nin dev kulübü 'yi 2 yılllığına Avrupa kupalarından men ettiğini ve 30 milyon Euro para cezası kesildiğini açıklamıştı. Bu karar sonrası Manchester ekibinden beklenen hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde , 'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Verilen bu kararın ardından 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacak İngiliz ekip, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlamış, açıklamada "Bu karar bizi hayal kırıklığına uğratsa da şaşırtmamıştır. 2018 yılının Aralık ayında daha soruşturma başlamadan UEFA Başmüfettiş'i nasıl bir ceza verileceğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu soruşturma süreci kusurludur ve sızıntılarla doludur. UEFA tarafından açılan, UEFA tarafından yürütülen bu dava yine UEFA tarafından sonuca bağlanmıştır. Kulübümüz ilk fırsatta CAS'a başvuracaktır" denilmişti.

Manchester City, UEFA'nın verdiği 'Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para' cezasını kaldırtmak için resmen CAS'a başvurdu.

M. City'ye büyük şok! Avrupa'dan men edildi haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yok böyle bir gol! 70 metre koştu ve... Yok böyle bir gol! 70 metre koştu ve...
7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi! Cenk Tosun... 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi! Cenk Tosun...
UEFA'dan Koronavirüs açıklaması! Devler Ligi ve Euro 2020 tehlikede UEFA'dan Koronavirüs açıklaması! Devler Ligi ve Euro 2020 tehlikede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör