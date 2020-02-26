Manchester City CAS'a başvurdu!

Geçtiğimiz günlerde UEFA İngiltere'nin dev kulübü Manchester City'yi 2 yılllığına Avrupa kupalarından men ettiğini ve 30 milyon Euro para cezası kesildiğini açıklamıştı. Bu karar sonrası Manchester ekibinden beklenen hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Verilen bu kararın ardından 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacak İngiliz ekip, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlamış, açıklamada "Bu karar bizi hayal kırıklığına uğratsa da şaşırtmamıştır. 2018 yılının Aralık ayında daha soruşturma başlamadan UEFA Başmüfettiş'i nasıl bir ceza verileceğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu soruşturma süreci kusurludur ve sızıntılarla doludur. UEFA tarafından açılan, UEFA tarafından yürütülen bu dava yine UEFA tarafından sonuca bağlanmıştır. Kulübümüz ilk fırsatta CAS'a başvuracaktır" denilmişti.

Manchester City, UEFA'nın verdiği 'Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para' cezasını kaldırtmak için resmen CAS'a başvurdu.

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