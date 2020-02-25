İngiltere Premier Lig 27. hafta özetleri
İngiltere Premier Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Lider Liverpool, West Ham United karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen yıldız oyuncuları Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 3-2 kazandı. Manchester City'i ağırlayan Leicester City sahasında 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Cenk Tosun'un takımı Crystal Palace ise 7 maçlık galibiyet hasretini Newcastle United karşısında sonlandırdı. İşte Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmalarının özetleri, en güzel golleri ve kurtarışları...
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi. İşte haftanın maçları ve özetleri...
CHELSEA - TOTTENHAM | MAÇ ÖZETİ
BURNLEY - BOURNEMOUTH | MAÇ ÖZETİ
CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED | MAÇ ÖZETİ
SHEFFIELD UNITED - BRIGHTON | MAÇ ÖZETİ
SOUTHAMPTON - ASTON VILLA | MAÇ ÖZETİ
LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY | MAÇ ÖZETİ
WOLVERHAMPTON - NORWICH CITY | MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - EVERTON | MAÇ ÖZETİ
LIVERPOOL - WEST HAM UNITED | MAÇ ÖZETİ
EN GÜZEL GOLLER | İZLEYİN
EN GÜZEL KURTARIŞLAR
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG ATTIĞI 2 GOLLE HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!
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