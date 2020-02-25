25 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig 27. hafta özetleri

7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi! Cenk Tosun...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

İngiltere Premier Lig'de heyecan karşılaşmalarıyla devam etti. Lider Liverpool, West Ham United karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen yıldız oyuncuları Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 3-2 kazandı. Manchester City'i ağırlayan Leicester City sahasında 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Cenk Tosun'un takımı ise 7 maçlık galibiyet hasretini Newcastle United karşısında sonlandırdı. İşte Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmalarının özetleri, en güzel golleri ve kurtarışları...

İngiltere Premier Lig'de heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi. İşte haftanın maçları ve özetleri...

CHELSEA - TOTTENHAM | MAÇ ÖZETİ

BURNLEY - BOURNEMOUTH | MAÇ ÖZETİ

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED | MAÇ ÖZETİ

SHEFFIELD UNITED - BRIGHTON | MAÇ ÖZETİ

SOUTHAMPTON - ASTON VILLA | MAÇ ÖZETİ

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY | MAÇ ÖZETİ

WOLVERHAMPTON - NORWICH CITY | MAÇ ÖZETİ

ARSENAL - EVERTON | MAÇ ÖZETİ

LIVERPOOL - WEST HAM UNITED | MAÇ ÖZETİ

EN GÜZEL GOLLER | İZLEYİN

EN GÜZEL KURTARIŞLAR

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG ATTIĞI 2 GOLLE HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

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