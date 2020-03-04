05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

FA Cup: Sheffield Wednesday 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

Manchester City tek golle turladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Federasyon Kupası () 5. tur maçında Manchester City, deplasmanda Championship ekiplerinden 'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiliz devine galibiyeti getiren golü 53. dakikada kaydetti.

5. turunda İngiltere Championship'te mücadele eden sahasında Manchester City'yi ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken gol perdesi 53. dakikada açıldı. Benjamin Mendy'nin hazırladığı pozisyonda Sheffield Wednesday ağlarını sarsan , Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. Arjantinli yıldız böylece 29. maçında 16. golünü kaydetmiş oldu.

FULHAM'I ELEMİŞLERDİ

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. ve öğrencileri FA Cup'da 3. turda Port Vale, 4. turda ise Fulham'ı elemeyi başarmıştı.

Sheffield Wednesday ise 3. turda Brighton'ı 1-0, 4. turda ise QPR'ı 2-1 eleyerek 5. tura yükselmişti

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