Bayern Münih'te Lewandowski şoku!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında oynanan Chelsea maçında sakatlanan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandoski'nin sahalardan 4 hafta uzak kalacağı açıklandı.
Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj sağlayan Robert Lewandowski'den Bayern Münih'e kötü haber geldi. İngiliz ekibiyle oynanan mücadelede sakatlanan yıldız futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Bayern Münih kulübünden yapılan açıklamada Lewandowski'nin Chelsea maçında sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 4 hafta forma giyeyemeceği belirtildi. Polonyalı golcü, İngiliz devi karşısında oynanan mücadelede takımının üçüncü golünü kaydetmiş ve bu sezon Devler Ligi'ndeki 11. golüne imza atmıştı.
Bundesliga'da da gollerine devam eden 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 23 maçta 25 gol ve 3 asist üretti.
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