MAÇ SONUCU l Atletico Madrid 1-0 Liverpool l ÖZET İZLE
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u Saul Niguez'in attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda avantaj yakalayan taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'daki mücadeleyi İspanyol ekibi 1-0 kazanmayı başardı. Atletico 4. dakikada kornerden gelen ortada oluşan karambolde topu altı pas üzerinde önünde bulan Saul'ün golüyle galibiyeti kaptı!
Geride kalan dakikalarda Diego Simeone, Liverpool'u adeta kitledi. Premier Lig'de oynadığı 26 maçında 25'ini kazanan İngiliz ekibi, rakibi karşısında çok etkisiz kaldı. Liverpool 4. dakikada geriye düştüğü maçta 90 dakika boyunca isabetli şut çekmeyi başaramadı.
Jürgen Klopp ilk yarıda sarı kart gören Mane'yi ikinci yarıya çıkarmadı. Salah ise 73. dakikada yerini Oxlade-Chamberlain'e bıraktı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson ise sakatlanarak 80. dakikada yerini James Milner'a bıraktı.
İki takım rövanş için 11 Mart Çarşamba günü Anfield'da karşılaşacak.
11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Lemar, Koke, Thomas, Saúl, Correa, Morata
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
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