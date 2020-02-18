18 Şubat 2020, Salı
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Barça’ya Enes Ünal tarifesi
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Barcelona, Dembele'nin sakatlığı sonrası İspanya Futbol Federasyonu'ndan transfer için özel izin talep etti. 2017'de Enes Ünal da Villarreal'den Levante'ye özel izinle imza atmıştı.
Barcelona, Dembele'nin sakatlığı sonrası İspanya Futbol Federasyonu'ndan transfer için özel izin talep etti. Barça'nın 15 gün içinde ülke içinden bir ismi kadrosuna katmak için onay aldığı belirtildi. 2017'de Enes Ünal da Villarreal'den Levante'ye özel izinle imza atmıştı.
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