18 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barça’ya Enes Ünal tarifesi

Barça’ya Enes Ünal tarifesi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.02.2020

, Dembele'nin sakatlığı sonrası İspanya Futbol Federasyonu'ndan transfer için özel izin talep etti. 2017'de da Villarreal'den Levante'ye özel izinle imza atmıştı.

, Dembele'nin sakatlığı sonrası İspanya Futbol Federasyonu'ndan transfer için özel izin talep etti. 'nın 15 gün içinde ülke içinden bir ismi kadrosuna katmak için onay aldığı belirtildi. 2017'de da Villarreal'den Levante'ye özel izinle imza atmıştı.
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