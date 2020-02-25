UEFA'dan Koronavirüs açıklaması! Devler Ligi ve Euro 2020 tehlikede
UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ün turnuvaları etkileyebileceğini söyledi. Uva, EURO 2020'nin iptal edilmeyeceğini söylerken; ülkelerin garanti vermemesi durumunda şehir değiştirebileceğini söyledi. Final mücadelesinin İstanbul'da oynanacağı Şampiyonlar Ligi için de açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayınlan Koronavirüs, spor müsabakalarını engelleyebilir. UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, konu ile ilgili yaptığı açıklamda virüsün, EURO 2020'de oynanacak herhangi bir şehirde gözlemlenilmesi durumunda, mevcut şehrin değiştirilebileceğini söyledi.
Uva, Şampiyonlar Ligi için de yaptığı konuşmada, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." dedi.
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