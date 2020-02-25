25 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan Koronavirüs açıklaması! Devler Ligi ve Euro 2020 tehlikede

UEFA'dan Koronavirüs açıklaması! Devler Ligi ve Euro 2020 tehlikede
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

İkinci Başkanı , 'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ün turnuvaları etkileyebileceğini söyledi. Uva, 'nin iptal edilmeyeceğini söylerken; ülkelerin garanti vermemesi durumunda şehir değiştirebileceğini söyledi. Final mücadelesinin 'da oynanacağı için de açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayınlan Koronavirüs, spor müsabakalarını engelleyebilir. Başkan Yardımcısı , konu ile ilgili yaptığı açıklamda virüsün, 'de oynanacak herhangi bir şehirde gözlemlenilmesi durumunda, mevcut şehrin değiştirilebileceğini söyledi.

Uva, için de yaptığı konuşmada, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." dedi.

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