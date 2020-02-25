Futbola koronavirüs engeli! Japonya ve Güney Kore'de...
Japonya J Ligi Kupası'nda yarın oynanacak 7 maç ve Güney Kore'de 22-29 Mart'ta yapılması planlanan Dünya Masa Tenisi Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle ertelendi.
Japonya Ligi resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak maçlar koronavirüsün yayılmasını engelleme amaçlı ertelenmiştir. 15 Mart'a kadar oynanması planlanan diğer karşılaşmaların ertelenmesi için ise yönetim kurulu toplanacaktır." ifadeleri yer aldı. Başkent Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti. Başlamasına 150 gün kalan oyunların iptal edilip edilmeyeceği merak konusu.
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ise 22-29 Mart tarihlerinde Güney Kore'nin Busan kentinde yapılması planan Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nı ertelediğini duyurdu. Bu hafta başlaması planlanan Güney Kore 1. Futbol Ligi koronavirüs sebebiyle ertelenmişti.
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