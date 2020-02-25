25 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Futbola koronavirüs engeli! Japonya ve Güney Kore'de...

Futbola koronavirüs engeli! Japonya ve Güney Kore'de...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.02.2020

J Ligi Kupası'nda yarın oynanacak 7 maç ve 'de 'ta yapılması planlanan Dünya Masa Tenisi Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle ertelendi.

Ligi resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak maçlar koronavirüsün yayılmasını engelleme amaçlı ertelenmiştir. 15 Mart'a kadar oynanması planlanan diğer karşılaşmaların ertelenmesi için ise yönetim kurulu toplanacaktır." ifadeleri yer aldı. Başkent Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti. Başlamasına 150 gün kalan oyunların iptal edilip edilmeyeceği merak konusu.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ise tarihlerinde 'nin Busan kentinde yapılması planan Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nı ertelediğini duyurdu. Bu hafta başlaması planlanan Güney Kore 1. Ligi koronavirüs sebebiyle ertelenmişti.

Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

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