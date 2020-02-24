24 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya'da koronavirüs alarmı verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Barcelona, İtalya'ya gider gitmez koronavirüs tehdidi sebebiyle önlem amaçlı bir dizi testten geçecek.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:53
  • 1
  • 9
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya'da koronavirüs alarmı verildi.

  • 2
  • 9
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Barcelona, İtalya'ya gider gitmez koronavirüs tehdidi sebebiyle önlem amaçlı bir dizi testten geçecek.

  • 3
  • 9
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona forması giyen oyuncular, Napoli'ye iner inmez havalimanında muayene edilecekler ve ateşleri ölçülecek.

  • 4
  • 9
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

Bu ilk kontrol esnasında ya da maçın ardından ülkeden ayrılırken vücut sıcaklığı anormal seviyede olan futbolcular, ivedilikle en yakın hastaneye kaldırılacak ve tedavi altına alınacaklar.

  • 5
  • 9
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü Lombardia bölgesi ile Napoli arasında 789 km bulunuyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör