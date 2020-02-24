24 Şubat 2020, Pazartesi
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Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya'da koronavirüs alarmı verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Barcelona, İtalya'ya gider gitmez koronavirüs tehdidi sebebiyle önlem amaçlı bir dizi testten geçecek.
Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:53
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