19 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Gol makinesi Haaland durdurulamıyor!

Gol makinesi Haaland durdurulamıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.02.2020

’un devre arası döneminde Ligi takımı Salzburg’dan kadrosuna kattığı , Alman ekibi ile göstermiş olduğu performans ile tarih yazmaya devam ediyor.

19 yaşındaki Norveçli golcü, dün gece 'un sahasında Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımını attığı 2 golle galibiyete taşıyan isim oldu.

Haaland, böylece aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla (Salzburg -Borussia Dortmund) gol atan ilk oyuncu da oldu. Haaland'ın şu ana dek Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 10 golü bulunuyor. Norveçli futbolcu aynı zamanda Bayern Münihli Lewandowski ile UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveyi paylaşıyor.

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SALZBURG'DA DİKKAT ÇEKTİ, DORTMUND'A TRANSFER OLDU

kariyerine Norveç 3'üncü Lig ekibi Bryne FK ile başlayan , 2017 yılının Şubat ayında Norveç 1'inci Lig ekibi Molde'ye oldu. Molde'de çıktığı 50 karşılaşmada göstermiş olduğu 20 gol, 6 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çeken Haaland, 2019 yılının ocak ayında 8 milyon Euro bedel karşılığında Ligi ekiplerinden Salzburg'a transfer oldu. Erling Haaland'ın dünya futbolunda adından söz ettirmeye başlaması ise Salzburg takımı ile oldu. 19 yaşındaki golcü oyuncu, Avusturya ekibi ile çıktığı 27 müsabakada 29 gol kaydederken 7 de asist yaptı. Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile çıktığı 6 karşılaşmada ise 8 gol atmayı başardı ve Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Norveçli genç golcü, devre arası transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

DORTMUND'DA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Erling Haaland, Borussia Dortmund'da da gollerini atmaya devam ediyor. Norveçli golcü, Borussia Dortmund forması ile şu ana kadar 5 Bundesliga, 1 ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya çıktı. Haaland, söz konusu 7 karşılaşmada rakip filelere 11 gol göndermeyi başarırken, 1 de asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında da 2 gol kaydetti ve takımını karşısında galibiyete taşıdı. Haaland'ın şu ana dek Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 7 karşılaşmada 10 golü bulunuyor. Norveçli forvet, attığı 10 gol ile Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveyi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü ile paylaşıyor.

NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDA SÖRLOTH'UN PARTNERİ

Erling Haaland, Takımı'nda 'un 'de göstermiş olduğu performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncusu Alexander Sörloth ile beraber forma giyiyor. Trabzonspor forması ile şu ana kadar çıktığı 33 karşılaşmada 22 gol atma başarısı gösteren Sörloth'un 6 da asisti bulunuyor. 24 yaşındaki golcü, Norveç ile şu ana dek çıktığı 22 müsabakada rakip filelere 6 gol atmayı başardı. Haaland ise 2015 yılında alt yaşlarından itibaren oynamaya başladığı Norveç Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi.

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