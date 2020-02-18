18 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga'da 22. haftanın en güzel 5 golü! | İZLE

Attığı golle Almanya'yı salladı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Bundesliga'da 22. hafta karşılaşmaları geride kalırken, seyircilerin nefeslerini kesecek mücadeleler oynandı. 9 maçta 32 gol çıkan ligde bu hafta futbolseverler adeta gole doydu. İşte bu hafta Bundesliga'da atılan en güzel 5 gol...

'nde lider , deplasmanda Köln'ü 4-1 mağlup etti. Ligde zirve takibini sürdüren takımlar da haftayı galibiyetle kapattı. sahasında 'u 4-0, Leipzig de evinde 'i 3-0 yendi. , deplasmanda karşısında 4-1, ise Union 'e konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bundesliga'nın 22. haftası sonunda 46 puan toplayan Bayern Münih'i, 45 puanlı Leipzig, 42'şer puanlı Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach, 40 puanlı Bayer Leverkusen takip etti.

İŞTE HAFTANIN EN GÜZEL GOLLERİ:

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