Bundesliga'da 22. haftanın en güzel 5 golü! | İZLE
Almanya Ligi Bundesliga'da 22. hafta karşılaşmaları geride kalırken, seyircilerin nefeslerini kesecek mücadeleler oynandı. 9 maçta 32 gol çıkan ligde bu hafta futbolseverler adeta gole doydu. İşte bu hafta Bundesliga'da atılan en güzel 5 gol...
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-1 mağlup etti. Ligde zirve takibini sürdüren takımlar da haftayı galibiyetle kapattı. Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0, Leipzig de evinde Werder Bremen'i 3-0 yendi. Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Fortuna Düsseldorf karşısında 4-1, Bayer Leverkusen ise Union Berlin'e konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.
Bundesliga'nın 22. haftası sonunda 46 puan toplayan Bayern Münih'i, 45 puanlı Leipzig, 42'şer puanlı Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach, 40 puanlı Bayer Leverkusen takip etti.
İŞTE HAFTANIN EN GÜZEL GOLLERİ:
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