18 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Emre Can Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.02.2020

(Bundesliga) takımlarından , Türk asıllı Alman futbolcu 'ın transferi için ile anlaşmaya vardı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon avroya gerçekleştiği bildirildi.

Şubat ayında formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.

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