20 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'in en güzel golleri ve kurtarışları! | 26. HAFTA İZLE

Premier Lig'in en güzel golleri ve kurtarışları!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.02.2020

'de 26. hafta heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu mücadelelerin olduğu haftada Liverpool liderliğini perçinledi. Bu karşılaşmalarda kalecilerin yaptığı birbirinden güzel kurtarışlar ve atılan en güzel golleri sizler için derledik...

EN GÜZEL GOLLER:

EN GÜZEL KURTARIŞLAR:

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