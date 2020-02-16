Manchester City masalı bitiyor mu?

Avrupa'dan 2 yıl men cezası alan İngiliz devi Manchester City'de Guardiola'nın ayrılığı gündeme geldi. Ayrıca lig yönetiminin de puan silmeyi planladığı ileri sürüldü.

Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen Manchester City'de sular durulmuyor. Adı şimdiden Juventus ve PSG ile anılan teknik direktör Pep Guardiola'nın, bu kararın ardından kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. City'yi bekleyen tek tehlike ise sadece bu değil... Premier Lig yönetimi puan silmeyi gündeme aldı.

CAS'A GİDECEK

İngiliz basınına göre, FFP kurallarını önemseyen Premier Lig yönetimi puan silme konusunu görüşecek. Şeyh Mansur satın aldıktan sonra Avrupa futbolunda adından söz ettiren İngiliz ekibi, "Soruşturma süreci kusurludur ve sızıntılarla doludur. Kulübümüz ilk fırsatta CAS'a başvuracaktır" açıklamasıyla itiraz edeceğini duyurdu.

BELGELER YAYIMLANMIŞTI

Gelirlerde yalan beyanda bulunan City'nin cezası, 2015'e dayanıyor. O dönem bir kısmı sızdırılan Football Leaks belgeleri, geçen yıl Der Spiegel tarafından yayımlandı ve cezanın önü açıldı.