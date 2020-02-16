16 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City masalı bitiyor mu?

Manchester City masalı bitiyor mu?
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.02.2020

Avrupa'dan 2 yıl men cezası alan İngiliz devi 'de Guardiola'nın ayrılığı gündeme geldi. Ayrıca lig yönetiminin de puan silmeyi planladığı ileri sürüldü.

Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen 'de sular durulmuyor. Adı şimdiden ve ile anılan teknik direktör 'nın, bu kararın ardından kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. City'yi bekleyen tek tehlike ise sadece bu değil... yönetimi puan silmeyi gündeme aldı.

CAS'A GİDECEK

İngiliz basınına göre, FFP kurallarını önemseyen Premier Lig yönetimi puan silme konusunu görüşecek. Şeyh Mansur satın aldıktan sonra Avrupa futbolunda adından söz ettiren İngiliz ekibi, "Soruşturma süreci kusurludur ve sızıntılarla doludur. Kulübümüz ilk fırsatta CAS'a başvuracaktır" açıklamasıyla itiraz edeceğini duyurdu.

BELGELER YAYIMLANMIŞTI

Gelirlerde yalan beyanda bulunan City'nin cezası, 2015'e dayanıyor. O dönem bir kısmı sızdırılan Football Leaks belgeleri, geçen yıl tarafından yayımlandı ve cezanın önü açıldı.

M. City'ye büyük şok! Avrupa'dan men edildi haberin devamı

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