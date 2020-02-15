17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin 2-3 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE

Bayer Leverkusen 90+4'te güldü
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

22. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'e konuk olduğu mücadelenin 90+4. dakikasında bulduğu golle rakibini 3-2 yendi ve üç puana uzandı.

Bundesliga'nın 22. haftasında , deplasmanda 'e konuk oldu.

An der Alten Försterei Stadı'nda TSİ 17.30'da başlayan ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanan maçta Union Berlin'in gollerini 7. dakikada Gentner ve 87. dakikada Bülter kaydedeken, Bayer Leverkusen'e 3 puanı getiren golleri 22'de Havertz, 83'te Diaby ve 90+4'te Bellarabi kaydetti.

Bu maçın ardından, Bayer Leverkusen 40 puana ulaşarak maç fazlasıyla ligin 4. sırasına yükselirken, 11. sıradaki Union Berlin 26 puanda kaldı.

İşte Union Berlin - Bayer Leverkusen maçının özeti:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milan-Torino maçına dair tüm bilgiler! Çalhanoğlu... Milan-Torino maçına dair tüm bilgiler! Çalhanoğlu...
Hakan Çalhanoğlu kadroya dahil edilmedi! Hakan Çalhanoğlu kadroya dahil edilmedi!
ManU'nun Münih kahramanı hayatını kaybetti ManU'nun "Münih kahramanı" hayatını kaybetti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör