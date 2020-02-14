Manchester City'ye büyük şok! Avrupa'dan men edildi

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City'nin Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon Euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.



Öte yandan, Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.

CITY'DEN AÇIKLAMA GELDİ: KARARA ŞAŞIRMADIK

Manchester City, UEFA'nın kararının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Manchester City, UEFA'nın kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Kulübümüz bir an önce tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkını arayacaktır." ifadelerine yer verdi.