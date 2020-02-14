14 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'ye büyük şok! Avrupa'dan men edildi

M. City'ye büyük şok! Avrupa'dan men edildi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'nin Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon Euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, 'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.

CITY'DEN AÇIKLAMA GELDİ: KARARA ŞAŞIRMADIK

Manchester City, UEFA'nın kararının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Manchester City, UEFA'nın kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Kulübümüz bir an önce tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkını arayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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