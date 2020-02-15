Atalanta 2-1 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Ligi'nin 24. haftasında Roma, deplasmanda karşılaştığı Atalanta'ya 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jose Luis Palomino ve 59. dakikada Mario Pasalic kaydederken, Başkent ekibinin tek golü Edin Dzeko'dan geldi. Roma'da milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin, yedek kulübesinde başladıkları mücadelede süre almadılar.

Serie A'nın 24. haftasında Atalanta ile Roma, Stadio Atleti Azzuri d'Italia'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği konuk ekip, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak bu sezonki 7. yenilgisini aldı. Öte yandan başkent ekibi üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Roma bu sonuça 39 puanla 5. sırada kalırken, puanını 45'e yükselten Atalanta, en yakın rakibi Roma ile puan farkını 6'ya çıkararak 4. sıradaki yerini korudu.

İtalya Ligi'nin 25. haftasında Roma, 23 Şubat Pazar günü saat 20.00'de sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Atalanta ise aynı gün saat 17.00'de Sassuolo'yu konuk edecek.