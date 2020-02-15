16 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta 2-1 Roma | MAÇ SONUCU

Roma'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'nin 24. haftasında Roma, deplasmanda karşılaştığı 'ya 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jose Luis Palomino ve 59. dakikada Mario Pasalic kaydederken, Başkent ekibinin tek golü 'dan geldi. Roma'da milli futbolcular ve , yedek kulübesinde başladıkları mücadelede süre almadılar.

Serie A'nın 24. haftasında ile Roma, Stadio Atleti Azzuri d'Italia'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcular ve 'in de formasını giydiği konuk ekip, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak bu sezonki 7. yenilgisini aldı. Öte yandan başkent ekibi üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Roma bu sonuça 39 puanla 5. sırada kalırken, puanını 45'e yükselten Atalanta, en yakın rakibi Roma ile puan farkını 6'ya çıkararak 4. sıradaki yerini korudu.

'nin 25. haftasında Roma, 23 Şubat Pazar günü saat 20.00'de sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Atalanta ise aynı gün saat 17.00'de Sassuolo'yu konuk edecek.

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