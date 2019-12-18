20 Aralık 2019, Cuma
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Ozan Kabak yine golünü attı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Almanya Bundesliga mücadelesinde milli yıldız Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olduğu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bundesliga 16. hafta maçında Wolfsburg evinde Schalke 04'ü konuk etti.
Wolfsburg Arena'da oynanan ve 22.30'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında Schalke milli yıldız Ozan Kabak'ın 51. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Wolfsburg'da Kevin Mbabu'nun golüyle skora 1-1'lik denge gelirken maç da bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Schalke puanını 29'a, Wolfsburg ise 24'e yükseltti.
Wolfsburg, hafta sonunda Bayern Münih'e konuk olacak; Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.
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