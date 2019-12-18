20 Aralık 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak yine golünü attı

Ozan Kabak yine golünü attı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.12.2019

mücadelesinde milli yıldız 'ın formasını giydiği 04, deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olduğu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga 16. hafta maçında Wolfsburg evinde 04'ü konuk etti.

Wolfsburg Arena'da oynanan ve 22.30'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında Schalke milli yıldız 'ın 51. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Wolfsburg'da Kevin Mbabu'nun golüyle skora 1-1'lik denge gelirken maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 29'a, Wolfsburg ise 24'e yükseltti.

Wolfsburg, hafta sonunda 'e konuk olacak; Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

Barcelona 0 - 0 Real Madrid | MAÇ SONUCU
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
Sergen Yalçını böyle duyurdu! Beşiktaş... SERGEN YALÇIN'I BÖYLE DUYURDU! BEŞİKTAŞ...
Galatasarayda Mustafa Cengizden Gökhan Çıra açıklaması! GALATASARAY'DA MUSTAFA CENGİZ'DEN GÖKHAN ÇIRA AÇIKLAMASI!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama... Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...
Liverpool Minamino'yu transfer etti Liverpool Minamino'yu transfer etti
Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama... Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör