20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!
Galatasaray ile Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında karşı karşıya gelmişti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Tuzlaspor, rövanş maçında rakibine direnemedi ve sahadan 4-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Skordan çok maç sonunda yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Her iki takım arasında maç sonunda büyük gerginlik yaşanırken, kavga soyunma odasına taşındı. Maç sonunda her iki cephe de çok sert açıklamalarda bulunurken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan toplantısında, sarı-kırmızılı takıma kayyum atanacağı iddialarına cevap verirken, Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'yla ilgili sert ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 21:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:18
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