20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Galatasaray ile Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında karşı karşıya gelmişti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Tuzlaspor, rövanş maçında rakibine direnemedi ve sahadan 4-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Skordan çok maç sonunda yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Her iki takım arasında maç sonunda büyük gerginlik yaşanırken, kavga soyunma odasına taşındı. Maç sonunda her iki cephe de çok sert açıklamalarda bulunurken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan toplantısında, sarı-kırmızılı takıma kayyum atanacağı iddialarına cevap verirken, Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'yla ilgili sert ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 21:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:18
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Tuzlaspor - Galatasaray maçında yaşananlar gündeme otururken, Mustafa Cengiz konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmiş ve sürpriz bir sonuca imza atmıştı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Maç sonu galibiyet sevincini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlayan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra çok konuşulmuştu.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Yaşanan bu gelişmeden sonra rövanş maçına yansımış ve maç sonunda tansiyon yükselmişti.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Galatasaray maçı 4-0'lık skorla kazandı ve rakibini eledi ancak ne olduysa maçın bitiş düdüğünden sonra oldu.

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