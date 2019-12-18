20 Aralık 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelmiş ve konuk ekip sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 3 puanı alarak önemli bir galibiyet almıştı. Beşikaşlı taraftarların da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın'la ilgili olay bir açıklama geldi. İşte o açıklama...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 21:46
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı