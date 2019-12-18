20 Aralık 2019, Cuma

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Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelmiş ve konuk ekip sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 3 puanı alarak önemli bir galibiyet almıştı. Beşikaşlı taraftarların da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın'la ilgili olay bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 21:46
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Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...


Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri yükseliyor.

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Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın her mağlubiyetinden sonra teknik direktör olarak ismi anılan Sergen Yalçın ile ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçta Sergen Yalçın'ın görüntüsü gündeme oturmuştu.

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Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Yeni Malatyaspor maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış, başarılı teknik adam takımının attığı gollere sevinmemişti.

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Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Maç sonunda Sergen Yalçın'ın bu hareketi Beşiktaş taraftarı tarafından takdir topladı.

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