Sergen Yalçın'ı böyle duyurdu! Beşiktaş...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelmiş ve konuk ekip sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 3 puanı alarak önemli bir galibiyet almıştı. Beşikaşlı taraftarların da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın'la ilgili olay bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 21:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





