20 Aralık 2019, Cuma
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Barcelona 0 - 0 Real Madrid | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 Giriş Tarihi: 18.12.2019
Barcelona ile Real Madrid El Clasico'da kozlarını paylaştı. Normal şartlarda 26 Eylül'de oynanması gereken maç, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların şiddet içerikli eylemlerinden dolayı 18 Aralık tarihine ertelenmişti. İki dünya devi dünyanın gözü önünde birbirlerine üstünlük sağlamak için kapıştı ancak mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid ve Barcelona'nın 36'şar puanı oldu.
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