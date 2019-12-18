20 Aralık 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil memleketinin takımına sahip çıktı

Mesut Özil takımına sahip çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.12.2019

forması giyen yıldız oyuncu , memleketi 'ın Devrek ilçesinde adına yapılan Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için destek verdi.

Zonguldaklı olan ve Premier Lig ekiplerinden forması giyen yıldız oyuncusu , memleketinin takımı olan Bölgesel Amatör ekiplerinden için bir tesis yapılması için daha önce destek vermişti ve ancak tesise yeterli ödenek sağlanamadığı için tesis yarıda kalmıştı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız oyuncu Mesut Özil'in avukatları ile görüşerek, Özil'den tesislerinin bitirilmesi için tekrar destek istedi. Özil, bu çağrıya duyarsız kalmayarak Devrek Belediyespor'a yeniden destek verdi. Yıl başında Devrek Belediyesi tarafından çalışmalara başlanacak olan Mesut Özil tesislerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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