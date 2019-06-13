14 Haziran 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid en pahalı transferi Hazard'ı tanıttı

R. Madrid en pahalı transferi Hazard'ı tanıttı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 14.06.2019

'nın Kulübü, yeni transferi Belçikalı Eden Hazard'ı basına ve taraftarlara tanıttı.

'nda yapılan Hazard'ın tanıtımına, Kulüp Başkanı , kulübün dış ilişkiler sorumlusu Emilio Butragueno, yönetim kurulu üyeleri, kulübün elçilerinden ve Alvaro Arbeloa, Belçikalı futbolcunun ailesi ve 50 bine yakın taraftar katıldı.

Şeref tribünün olduğu alanda yapılan tanıtımda konuşan Hazard, "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı." dedi.

Real Madrid'de henüz forma numarası belli olmayan Hazard, "Bu statta en kısa zamanda Real Madrid formasıyla oynamayı ve birçok kupa kazanmayı istiyorum." diye konuştu.

Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Bugün Real Madrid için büyük bir mutluluk, özel bir heyecanımız var. Olağanüstü, farklı, futbolu olağan üstü hale getiren futbolculardan biri kulübümüzde. Hazard, dünyanın en iyi futbolcularından biri ve şimdi Real Madrid'in futbolcusu. Sevgili Hazard, Bernabeu bundan böyle senin evin." ifadelerini kullandı.

Perez, "Real Madrid efsanesi, dünyanın en iyi futbolcularıyla devam etmeli. Biz Real Madridiz ve şimdi daha fazla kupa istiyoruz. Olağanüstü bir kadromuz var ve bunu yöneten, çok sevdiğimiz bir teknik direktörümüz var." şeklinde konuştu.

Hazard, Real Madrid ile anlaşmaya vardığı 5 yıllık sözleşmesini başkan Perez ile birlikte imzaladı.

Bu arada, 'nin Kulübü'nden 100 milyon avroya edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. İspanyol kulübünün Hazard'dan önceki en pahalı transferi, 2009 yılında 'tan 96 milyon avroya kadrosuna kattığı olmuştu.

Hazard'ı görmek için Santiago Bernabeu Stadı'na yaklaşık 50 bin taraftar gelirken, Real Madrid'in futbolcu tanıtımındaki en fazla taraftar katılımı rekoru 2009 yazında Cristiano Ronaldo'da (70 bin) olmuştu.

Belçikalı 28 yaşındaki forvet oyuncusu Hazard, kariyerine 2007 yılında Fransa'nın Lille takımında başlarken, 2012'de Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz takımı ile geçen sezon sonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Hazard, 352 karşılaşmada 110 gollük performans sergiledi.

️Eden Hazard sağlık kontrolünden geçti

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