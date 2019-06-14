14 Haziran 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Paolo Maldini, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

Paolo Maldini, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Seria A ekiplerinden Milan, kulübün efsane isimlerinden 'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı.

ekibi Milan, Teknik Direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik patronunu buldu. Kulüpte 'Strateji Geliştirme Direktörü' olarak görev yapan ve Milan ile İtalya'nın efsane isimleri arasına giren , takımın yeni oldu. Milan'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe Paolo Maldini'nin, futbol direktörlüğüne ise Zvonimir Boban'ın getirildiği ifade edildi.
Milan Ceo'su , kulüp sitesine yaptığı açıklamada, Maldini ile anlaştıklarını için mutlu olduklarını belirterek, Milan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve başarının yolunu bildiğini vurguladı.

Maldini, Milan formasını 25 yıl terletmiş ve takımın kaptanlığını yaparak birçok başarıda önemli rol oynamıştı. İtalyan teknik adam, futbolculuk kariyeri boyunca Milan'dan başka takımda forma giymedi. Toplamda 901 müsabakaya çıkan 50 yaşındaki efsane, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, 21 de asist yaptı.

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