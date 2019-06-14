14 Haziran 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid çıldırdı!

Real Madrid çıldırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Eflatun-beyazlılar, daha 2 haftada 5 transfere imza attı. Takviyeler için tam 303 milyon euro ödedi. Üstelik hala devam ediyor

2018-19 sezonunu büyük bir hayal kırıklığıyla noktalayan dönemine çok hızlı girdi... Eflatun beyazlı ekip Haziran ayının henüz iki haftası dolmadan transfere 300 milyon euro'dan fazla kaynak ayırarak kulüp rekorunu kırdı. Daha önce sol kanat Rodrygo için 45, sol bek Ferland Mendy için 48, stoper Militao için 50, forvet Luka Jovic'e 60 milyon euro ödeyen İspanyol temsilcisi, son olarak Eden Hazard 100 milyon euro ödedi v toplam 303 milyon euro harcama yaptı.

POGBA VE MBAPPE DE LİSTEDE

Üstelik başkent ekibinde transfer de henüz bitmiş değil. Madrid'in bir orta saha bir tane daha forvet takviyesi yapacağı belirtiliyor. Teknik direktör 'ın çok istediği Fransız orta saha Pogba konusunda 150 milyon euro'luk kaynak ayrılacağı ifade edildi. Real Madrid'in transfer etmek istediği isimler arasında Mbappe, , Eriksen, Nicolas Tagliafico gibi yıldızlar da var. Öte yandan , Isco, Keylor Navas gibi isimleri ise gözden çıkaran Real böylece yeni kaynak oluşturacak.

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