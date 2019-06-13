13 Haziran 2019, Perşembe
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️Eden Hazard sağlık kontrolünden geçti
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Belçikalı yıldız Real Madrid'e imzasının öncesinde sağlık kontrolünden geçti.
13.06.2019
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