02 Haziran 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar'a tecavüz suçlaması

Neymar'a şok suçlama!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu , bir kadın tarafından tecavüzle suçlandı. Sao Paolo'da hakkında suç duyurusunda bulunulan yıldız oyuncunun babası ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tecavüz iddialarını reddederken, bunun bir tuzak olduğunu ifade etti.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in rekor bedelle kadrosuna kattığı , son günlerde disiplinsiz tavırlarıyla gündeme geliyordu. Brezilya basınında yer alan habere göre yıldız futbolcu bu kez tecavüzle suçlanıyor.

Brezilyalı bir kadının mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkarılan olayda, Neymar'ın söz konusu kişiyle sosyal medya platformu olan Instagram'da tanıştığı ve olayın geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir otel odasında gerçekleştiği bildirildi. Duygusal olarak yıkım yaşadığını söyleyen şikayetçi kadın, olaydan sonra korktuğunu ve bu nedenle aradan biraz zaman geçtikten sonra yargıya başvurduğunu söyledi.

BABASI 'TUZAK' DEDİ

Neymar bu haberler sonrası sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak iddiaları tamamen reddetti. Yıldız oyuncunun babası da aynı şekilde iddiları kabul etmeyerek, ismi açıklanmayan kadını oğluna tuzak kurmakla suçladı.

Tottenham Liverpool maçından kareler TOTTENHAM LİVERPOOL MAÇINDAN KARELER
Şampiyonlar ligi finalinde sahaya mayosuyla sahaya daldı! ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE SAHAYA MAYOSUYLA SAHAYA DALDI!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı
Madrid’den Mbappe’ye veto Madrid’den Mbappe’ye veto
Yılın bombası patlıyor Yılın bombası patlıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör