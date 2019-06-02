Neymar'a tecavüz suçlaması
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, bir kadın tarafından tecavüzle suçlandı. Sao Paolo'da hakkında suç duyurusunda bulunulan yıldız oyuncunun babası ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tecavüz iddialarını reddederken, bunun bir tuzak olduğunu ifade etti.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in rekor bedelle kadrosuna kattığı Neymar, son günlerde disiplinsiz tavırlarıyla gündeme geliyordu. Brezilya basınında yer alan habere göre yıldız futbolcu bu kez tecavüzle suçlanıyor.
Brezilyalı bir kadının mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkarılan olayda, Neymar'ın söz konusu kişiyle sosyal medya platformu olan Instagram'da tanıştığı ve olayın geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir otel odasında gerçekleştiği bildirildi. Duygusal olarak yıkım yaşadığını söyleyen şikayetçi kadın, olaydan sonra korktuğunu ve bu nedenle aradan biraz zaman geçtikten sonra yargıya başvurduğunu söyledi.
BABASI 'TUZAK' DEDİ
Neymar bu haberler sonrası sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak iddiaları tamamen reddetti. Yıldız oyuncunun babası da aynı şekilde iddiları kabul etmeyerek, ismi açıklanmayan kadını oğluna tuzak kurmakla suçladı.
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