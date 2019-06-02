03 Haziran 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Bolivya'yı 2 golle geçti

Fransa Bolivya'yı 2 golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.06.2019

'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü konuk edeceği , hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 yendi.

, Nantes kentindeki La Beaujoire Stadı'nda Bolivya'yı ağırladı.

Ev sahibi takım, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Öte yandan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, ilk yarının sonunda sol ayak bileğinden sakatlandı ve ikinci devre başlarken yerini Wissam Ben Yedder'e bıraktı.

Elemeleri H Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, averajla 'nin önünde liderlikte bulunuyor.



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