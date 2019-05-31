31 Mayıs 2019, Cuma
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Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı
Giriş Tarihi: 31.05.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 39 yaşındaki kaleci Robert Green, aktif futbol kariyerini noktaladı.
İngiliz milli kaleci Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "23 yıl sonra ilk defa 'yaz tatili' yapacağım için çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı.
Robert Green 23 yıllık kariyerinde, Norwich City, West Ham United, Queens Park Rangers, Leeds United, Huddersfield Town ve Chelsea takımlarının kadrosunda yer aldı.
Temmuz 2018'de Chelsea'ye transfer olan Green, bu takımda hiçbir maça çıkmadı.
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