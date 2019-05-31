31 Mayıs 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı

Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.05.2019

ekiplerinden 'de forma giyen 39 yaşındaki kaleci , aktif kariyerini noktaladı.

İngiliz milli kaleci Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "23 yıl sonra ilk defa 'yaz tatili' yapacağım için çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

23 yıllık kariyerinde, , , , Leeds United, Huddersfield Town ve takımlarının kadrosunda yer aldı.

Temmuz 2018'de Chelsea'ye transfer olan Green, bu takımda hiçbir maça çıkmadı.



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