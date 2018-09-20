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    Göztepe Trabzon'da gülemiyor

    Göztepe Trabzonda gülemiyor
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    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Spor Toto 'de cumartesi günü spor'a konuk , rakibini son 12 maçta deplasmanda mağlup edemedi.

    Bordo-mavililerle tarihinde ilk kez 1974-1975 sezonunda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, 'daki galibiyetini o sene 1-0'lık skorla elde etti. Bir daha 'a karşı resmi müsabakalarda dış sahada galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, 9 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. , son 4 karşılaşmada da Trabzonspor filelerini havalandıramadı. Trabzon'daki karşılaşmalarda rakip ağları 5 kez sarsabilen sarı-kırmızılılar kalesinde ise 24 gol gördü.

    Geçen sezon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan randevuya ise Göztepe kalecisi Beto damgasını vurdu. Trabzonspor'un yüzde 100'lük pozisyonlarını çıkaran Portekizli eldiven 0-0'lık skorla takımının aldığı 1 puanda başrol oynadı. Sezona iddialı giren Trabzonspor bu sezon evindeki 2 maçı da kayıpsız geçerken, Göztepe ise deplasmanda puan alamayıp gol dahi atamadı. Karadeniz temsilcisi taraftarı önünde Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0 yendi. Göztepe, gurbette Galatasaray ve Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Konuk takımda Poko, Kadu ve Atakan sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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